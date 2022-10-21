Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал русский язык враждебной пропагандой и заявил, что он должен исчезнуть с территории Украины.
"Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Нам от них ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своём русском языке", — сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
В то же время он указал на важность английского и украинского языков.
Ранее певица Вера Брежнева записала песню на украинском языке под псевдонимом Vera.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.