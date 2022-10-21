Данилов: русский язык должен исчезнуть с территории Украины

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал русский язык враждебной пропагандой и заявил, что он должен исчезнуть с территории Украины.

"Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Нам от них ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своём русском языке", — сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

В то же время он указал на важность английского и украинского языков.

Ранее певица Вера Брежнева записала песню на украинском языке под псевдонимом Vera.