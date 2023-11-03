Французский политик призвал Зеленского прекратить надеяться на НАТО

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что контрнаступление, о провале которого недавно признался главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. По его мнению, сейчас важнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. — Прим. Ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" — призвал он в соцсети Х (бывшая Twitter*).

Также политик подчеркнул, что президенту Украины следует перестать надеяться на поддержку со стороны НАТО. Он заключил, говоря о киевском лидере: "Зеленский, с НАТО покончено".

Ранее Залужный признал, что украинское контрнаступление столкнулось с тупиковой ситуацией, и сказал, что, скорее всего, "глубокого и красивого прорыва" не произойдёт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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