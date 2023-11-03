Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что контрнаступление, о провале которого недавно признался главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. По его мнению, сейчас важнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.
"Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. — Прим. Ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" — призвал он в соцсети Х (бывшая Twitter*).
Также политик подчеркнул, что президенту Украины следует перестать надеяться на поддержку со стороны НАТО. Он заключил, говоря о киевском лидере: "Зеленский, с НАТО покончено".
Ранее Залужный признал, что украинское контрнаступление столкнулось с тупиковой ситуацией, и сказал, что, скорее всего, "глубокого и красивого прорыва" не произойдёт.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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