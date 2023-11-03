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Французский политик призвал Зеленского прекратить надеяться на НАТО

1:12
Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что контрнаступление, о провале которого недавно признался главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. По его мнению, сейчас важнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.

Французский политик призвал Зеленского прекратить надеяться на НАТО
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. — Прим. Ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" — призвал он в соцсети Х (бывшая Twitter*).

Также политик подчеркнул, что президенту Украины следует перестать надеяться на поддержку со стороны НАТО. Он заключил, говоря о киевском лидере: "Зеленский, с НАТО покончено".

Ранее Залужный признал, что украинское контрнаступление столкнулось с тупиковой ситуацией, и сказал, что, скорее всего, "глубокого и красивого прорыва" не произойдёт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Что происходит в зоне СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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