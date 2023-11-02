В Совбезе ответили на клевету Запада о российской помощи ХАМАС

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Измышления Запада, что Россия помогает ХАМАС, обречены на провал, уверен заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. В большом интервью РИА Новости он объяснил, для чего СМИ и даже официальные лица распространяют подобные вбросы.

Фото: Сайт Совбеза РФ is licensed under © Аппарат Совета безопасности РФ

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила ХАМАС в один ряд с Россией. Некоторые европейские издания утверждали, что РФ снабжает боевиков движения оружием и боеприпасами.

По мнению Венедиктова, тон этой клеветнической кампании задаётся за океаном: в Европе устали от Украины, а США продолжают требовать наращивания военной помощи киевскому режиму, и это требует хоть какого-то оправдания в глазах общественности.

"Вот и пытаются в очередной раз любыми средствами нас очернить", — объяснил замглавы Совбеза.

Кроме того, авторы и распространители фейков о России надеются испортить её отношения со странами Ближнего Востока, всегда отличавшиеся прочностью и взаимным доверием.

"Но такие попытки заранее обречены на провал", — предупредил Венедиктов.

Россия действительно много и успешно торгует продукцией военного назначения, но — исключительно с государственными заказчиками. В отличие от выдвигающих голословные обвинения США и некоторых стран ЕС, которым не мешало бы поинтересоваться, почему их оружие, отправленное на Украину, всплывает на чёрном рынке в разных концах света.