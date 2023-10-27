В российском посольстве заявили, что заявления Британии о контактах РФ с ХАМАС являются хамскими

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Слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса по поводу контактов России с ХАМАС являются откровенно хамскими и провокационными. Такое заявление сделали в посольстве России в Великобритании.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Таким образом в посольстве отреагировали на посты Шаппса в соцсетях, рассуждавшего о контактах Москвы с представителями ХАМАС. Дипломаты напомнили, что Шаппс не стеснялся в выражениях, написав, что в данном случае имела место "встреча тирании с терроризмом".

Российская сторона подчеркнула, что встреча с ХАМАС в Москве касалась вопроса освобождения заложников, а слова Шаппса кажутся откровенно хамскими.

"Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер… Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа", — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что в числе заложников в Газе есть и граждане Британии.