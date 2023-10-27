Слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса по поводу контактов России с ХАМАС являются откровенно хамскими и провокационными. Такое заявление сделали в посольстве России в Великобритании.
Таким образом в посольстве отреагировали на посты Шаппса в соцсетях, рассуждавшего о контактах Москвы с представителями ХАМАС. Дипломаты напомнили, что Шаппс не стеснялся в выражениях, написав, что в данном случае имела место "встреча тирании с терроризмом".
Российская сторона подчеркнула, что встреча с ХАМАС в Москве касалась вопроса освобождения заложников, а слова Шаппса кажутся откровенно хамскими.
"Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер… Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа", — сообщили в посольстве.
Российские дипломаты подчеркнули, что в числе заложников в Газе есть и граждане Британии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Ростовской области житель местности остановил сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок.