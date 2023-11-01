В США арестовали четырёх россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров

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Четыре гражданина России были арестованы в США по обвинению в поставке технологий двойного назначения в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство юстиции.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

"Обвиняемые, которые были задержаны в течение двух последних дней, теперь предстанут перед правосудием, поскольку могли использовать псевдонимы и подставные компании для того, чтобы направлять в Россию чувствительную электронику", — подтверждается в заявлении первого заместителя министра юстиции — генерального прокурора США Лизы Монако.

Сообщается, что задержанным приписывают незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным потребителям, имеющим связи с российскими военными. Общая стоимость экспорта товаров оценивается в семь миллионов долларов.

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