Члены палестинского движения ХАМАС угнали в плен 73-летнего врача-фтизиатра, которая 5 лет назад переехала из Ростова-на-Дону в Израиль.
ХАМАС удерживает в заложниках пожилую уроженку Ростова-на-Дону Ирину Татти в дочерью Еленой и внуком Александром. Зять женщины погиб при нападении палестинских боевиков. Семья жила недалеко от сектора Газа. Их поселение ХАМАС атаковал в первую очередь.
О личности заложницы изданию Donday.ru рассказал председатель "Ростовской еврейской общины" Михаил Потапов.
Потапов сообщил, что информацию о пленении детского врача из Ростова-на-Дону ему предоставили коллеги из Израиля.
Ранее ХАМАС опубликовал видео с обращением заложниц к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.
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