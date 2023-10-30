ХАМАС опубликовал видео с обращением к Нетаньяху израильских заложниц: обещали освободить нас

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Представители палестинского движения ХАМАС разместили видео, на котором захваченные в плен женщины обращаются просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На видео одна из женщин попросила премьера Израиля обменять заложников на палестинских заключенных. Нетаньяху назвал кадры "жестокой психологической пропагандой"

Женщина, которая была захвачена в плен 7 октября, призвала власти Израиля немедленно обменять заложников ХАМАС на палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

"Вы обещали освободить нас всех. Вместо этого мы несём ответственность за вашу политическую и военную неудачу", — говорит пленница на видео.

Нетаньяху уверен, что на заложниц было оказано давление.

Премьер-министр Израиля выяснил личности заложниц и назвал их по именам: Лена Трупанова, Даниэла Алони и Римона Киршт. Он заверил, что власти Израиля прилагают все усилия для возвращения пленниц домой.

Ранее появилось видео с освобождённой заложницей ХАМАС.