Представители палестинского движения ХАМАС разместили видео, на котором захваченные в плен женщины обращаются просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
На видео одна из женщин попросила премьера Израиля обменять заложников на палестинских заключенных. Нетаньяху назвал кадры "жестокой психологической пропагандой"
Женщина, которая была захвачена в плен 7 октября, призвала власти Израиля немедленно обменять заложников ХАМАС на палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.
"Вы обещали освободить нас всех. Вместо этого мы несём ответственность за вашу политическую и военную неудачу", — говорит пленница на видео.
Нетаньяху уверен, что на заложниц было оказано давление.
Премьер-министр Израиля выяснил личности заложниц и назвал их по именам: Лена Трупанова, Даниэла Алони и Римона Киршт. Он заверил, что власти Израиля прилагают все усилия для возвращения пленниц домой.
Ранее появилось видео с освобождённой заложницей ХАМАС.
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Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук умерла.