Бывший соратник Зеленского сравнил его с Гитлером

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) разразился шквалом критики в адрес Владимира Зеленского.

Фото: dan-news. info

Комментируя в Telegram нашумевшую публикацию Саймона Шустера в журнале Time, бывший соратник лидера киевского режима прямо обвинил его в диктаторских замашках, разгуле коррупции в стране и полнейшем отрыве от реальности. В статье о Зеленском Арестович разглядел "неприятный и смутно знакомый образ" всеми брошенного диктатора, мечтающего в своём бункере о скорой победе, но не способного её достичь.

"Нет, это не прямая параллель с Гитлером", — на всякий случай оговорился политик. И тут же внёс окончательную ясность: "Дело не в параллелях, а в закономерностях".

Арестович проиллюстрировал свой пост обложками Time с разницей между ними в полтора года. Если раньше журнал отзывался о Зеленском сугубо комплиментарно, то свежая статья — абсолютно разгромная.

Ранее Алексей Арестович числился внештатным сотрудником офиса президента Украины и всячески поддерживал действующую власть. После увольнения его позиция кардинально сменилась. По данным "Страны.ua", сейчас бывший соратник Зеленского сбежал в Европу, поэтому его критические высказывания стали ещё более резкими.