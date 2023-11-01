Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) разразился шквалом критики в адрес Владимира Зеленского.
Комментируя в Telegram нашумевшую публикацию Саймона Шустера в журнале Time, бывший соратник лидера киевского режима прямо обвинил его в диктаторских замашках, разгуле коррупции в стране и полнейшем отрыве от реальности. В статье о Зеленском Арестович разглядел "неприятный и смутно знакомый образ" всеми брошенного диктатора, мечтающего в своём бункере о скорой победе, но не способного её достичь.
"Нет, это не прямая параллель с Гитлером", — на всякий случай оговорился политик.
И тут же внёс окончательную ясность: "Дело не в параллелях, а в закономерностях".
Арестович проиллюстрировал свой пост обложками Time с разницей между ними в полтора года. Если раньше журнал отзывался о Зеленском сугубо комплиментарно, то свежая статья — абсолютно разгромная.
Ранее Алексей Арестович числился внештатным сотрудником офиса президента Украины и всячески поддерживал действующую власть. После увольнения его позиция кардинально сменилась. По данным "Страны.ua", сейчас бывший соратник Зеленского сбежал в Европу, поэтому его критические высказывания стали ещё более резкими.
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