Арестович*: Вред, который Зеленский и его команда причиняет Украине, стал больше, чем польза

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* обвинил представителей офиса президента Украины в том, что они ведут "чёрную пропаганду" против него.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

Украинский военный анлитик ответил на обвинения в своё адрес. Он объяснил, почему ранее воздерживался от критики Владимира Зеленского.

"Я считал баланс. Как только вред, который Зеленский и его команда причиняет Украине, стал больше, чем польза, приносимая ими же, я начал вас об этом информировать", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского считает, что в его возросшем рейтинге увидели угрозу "для самого великого и славного".

Он отметил, что даже Кремль не успевает за темпами его очернения, которое практикуют в офисе Зеленского.

Арестович обвинил своих правительственных аппотентов в том, что они прослушивают его автомобиль, ломают его телефоны и угрожают уголовными делами.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина упустила шанс вернуться к границам 91-го года и отвоевать Крым.