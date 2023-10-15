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Арестович*: "Не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет"

1:13
Мир

Алексей Арестович* объяснил, что из-за ошибок конрнаступления ВСУ Украина упустила шанс вернуть свои территории, включая Крым.

Арестович*: "Не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет"
Фото: Телеграм-канал Арестовича

Украинский военный аналитик заявил, что угроза победы армии России замаячила над Украиной.

"Теперь мы в тупике", — выразил своё мнение экс-советник офиса Владимира Зеленского, отметив, что Украина не в состоянии резко нарастить свои ресурсы.

Его беспокоит то, что Россия существенно увеличивает военный бюджет.

"Россия при всех её недостатках, обладает реальным суверенитетом, а мы — нет", — объяснил Арестович*.

Решения руководства Украины он назвал неадекватными.

"Они даже правду народу сказать не хотят — не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет в ближайшее время, а будет оборона, кровь, пот, слёзы", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович назвал ошибкой попытки отстоять Бахмут.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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