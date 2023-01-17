Арестович написал заявление об отставке с поста советника Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста. Ранее он признал, что на подъезд жилого дома в Днепропетровске упала российская ракета после того, как её сбили украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Изначально Арестович настаивал на своей версии, однако вскоре признал, что совершил серьёзную ошибку.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — написал он в социальных сетях.