Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Нуртазина: аллергию на холод легко распознать по крапивнице и отёкам
Коротченко: России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке
Артист Максим Галкин* пошутил о личной жизни с Аллой Пугачёвой
В одном из районов Петрозаводска раздались взрывы
Экс-разведчик США Риттер заявил, что в денацификации поможет только одно решение — пуля
Бывший сенатор Россель считает, что столицей России должен стать Новосибирск
Малиновская перечислила симптомы свиного гриппа у детей: "Вызывает осложнения"
Матвийчук: ВС РФ будут разрушать критическую инфраструктуру Киева по щадящему режиму
Кива назвал отставку Арестовича планом президента Украины Зеленского

Арестович написал заявление об отставке с поста советника Офиса президента Украины

Мир

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста. Ранее он признал, что на подъезд жилого дома в Днепропетровске упала российская ракета после того, как её сбили украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Изначально Арестович настаивал на своей версии, однако вскоре признал, что совершил серьёзную ошибку.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — написал он в социальных сетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО Михаил Плисюк Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Последние материалы
Кива назвал отставку Арестовича планом президента Украины Зеленского
В Запорожской области сообщили, что количество ждущих возвращения Киева уменьшается
Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о "сумасшедших" рейтингах своих программ
Демографический кризис в Китае: население страны сократилось на 850 тыс. человек
Володин: Украина стала плацдармом не только для ослабления РФ, но и Европы
Президент Польши Дуда признал, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun
Глава Минобороны Шойгу дал поручение сформировать армейский корпус ВС РФ в Карелии
МО РФ проведёт масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 годы
Дуда: Германия как член НАТО обязана передать танки Киеву
Худяков: Урганту нужно официально поддержать СВО, чтобы вернуть своё шоу на экраны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников