В ночь на 1 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки подданных других стран, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает ТАСС.
«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 МСК - прим. Правда.ру), чтобы облегчить себе процесс перехода», - сообщила пограничная служба арабского анклава.
В опубликованных ХАМАС списках находятся граждане восьми стран: Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии.
Граждан РФ в перечне нет, хотя ранее сообщалось, что порядка 900 россиян заявили о желании покинуть палестинский анклав, куда уже вошла израильская армия.
Ранее сообщалась, что вблизи контрольно-пропускного пункта «Рафах» Египет разместил свои танки и другую тяжелую технику.
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