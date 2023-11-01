Египет разместил десятки танков у пункта пропуска "Рафах" на границе с сектором Газа

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Власти Египта приняли решение о размещении тяжёлой техники рядом с контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Рафах" на границе с Газой.

Фото: Openverse by Sherif9282 is licensed under CC BY-SA 3.0.

По информации издания The Times of Israel, неподалёку от КПП замечены "десятки транспортных средств". Речь идёт о танках и другой бронетехнике.

В статье сказано, что египетская сторона опасается масштабного притока мигрантов на фоне вооружённого конфликта между израильской армией обороны (ЦАХАЛ) и движением ХАМАС в секторе Газа.

Как пояснили журналисты, граница сейчас закрыта, а пункт "Рафах" используется лишь для пропуска автомобилей с гуманитарными грузами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.