Байден пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

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Американский президент Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю, если в документе не будет упомянута Украина.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как подчеркнул лидер США, если Вашингтон откажет Киеву в помощи, это станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру" о "нерешительности" Штатов.

"Провал в поддержке Украины станет ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности Вашингтона", — говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.

При этом указано, что документ в принципе не предполагал включения в него Украины и выделении Киеву какой-либо помощи на этом этапе. Однако Байден пообещал, что если законопроект согласован в Палате представителей конгресса США без упоминания Незалежной, он наложит на него вето.

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