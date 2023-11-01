Американский президент Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю, если в документе не будет упомянута Украина.
Как подчеркнул лидер США, если Вашингтон откажет Киеву в помощи, это станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру" о "нерешительности" Штатов.
"Провал в поддержке Украины станет ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности Вашингтона", — говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.
При этом указано, что документ в принципе не предполагал включения в него Украины и выделении Киеву какой-либо помощи на этом этапе. Однако Байден пообещал, что если законопроект согласован в Палате представителей конгресса США без упоминания Незалежной, он наложит на него вето.
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