Американский президент Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю, если в документе не будет упомянута Украина.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала