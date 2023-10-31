Отказ Сербии от санкций против России стал одним из главных препятствий для вступления в ЕС

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Президент Сербии Александр Вучич назвал основные препятствия для вступления страны в Евросоюз. Это отказ от антироссийских санкций и вопрос признания независимости Косово.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках турне по Западным Балканам посетила Белград, где провела переговоры с Вучичем.

Президент Сербии заявил, что фон дер Ляйен "весьма мягко" хотела сказать, что является проблемами Сербии на пути вступления в Евросоюз и поблагодарил ею за "мягкий подход".

"Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт — наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, отказ вводить санкции против России. Другой — вопрос наших отношений с Приштиной (административный центр Косово — прим. ред.), где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", — цитирует Вучича агентство "Прайм".

Участие Сербии в процессе интеграции в Евросоюз началось в 2012 году. Для Белграда это стратегическая цель и несмотря на все разногласия с Брюсселем, власти Сербии отказываться от неё не собирается. Что по сути Вучич и подтвердил.