Гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук была официально подтверждена израильскими властями.
Об этом рассказал президент Израиля Ицхак Герцог, выразив соболезнования родным девушки и уточнив, что пленницу "обезглавили".
С аналогичным подтверждением выступило МИД Израиля.
"С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней… Шани Лук была подтверждена", — написали представители ведомства в соцсети Х.
В МИД Израиля также выразили соболезнования семье погибшей девушки.
22-летняя Шани Лук была похищена ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября. Кадры полуодетой девушки с неестественно вывернутыми ногами, лежащую в багажнике пикапа бойцов ХАМАС, облетели все мировые СМИ. Родные узнали девушки по характерным татуировкам и дредам. После этого появилась информация, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа.
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