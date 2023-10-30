Власти Израиля официально подтвердили гибель самой известной пленницы ХАМАС немки Шани Лук

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук была официально подтверждена израильскими властями.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Об этом рассказал президент Израиля Ицхак Герцог, выразив соболезнования родным девушки и уточнив, что пленницу "обезглавили".

С аналогичным подтверждением выступило МИД Израиля.

"С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней… Шани Лук была подтверждена", — написали представители ведомства в соцсети Х.

В МИД Израиля также выразили соболезнования семье погибшей девушки.

22-летняя Шани Лук была похищена ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября. Кадры полуодетой девушки с неестественно вывернутыми ногами, лежащую в багажнике пикапа бойцов ХАМАС, облетели все мировые СМИ. Родные узнали девушки по характерным татуировкам и дредам. После этого появилась информация, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа.