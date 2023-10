Your browser does not support the audio element.

Погибла гражданка Германии Шани Лук, которая была захвачена в плен палестинским движением ХАМАС. Информацию о смерти девушки подтвердила её мать Рикарда Лук.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.