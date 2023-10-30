NTV: мать самой известной пленницы ХАМАС Шани Лук сообщила о гибели девушки

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Погибла гражданка Германии Шани Лук, которая была захвачена в плен палестинским движением ХАМАС. Информацию о смерти девушки подтвердила её мать Рикарда Лук.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", — сказала женщина телеканалу NTV.

При этом отмечается, что официального подтверждения гибели девушки нет.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда ХАМАС напал на музыкальный фестиваль. В результате 22-летняя Шани Лук была похищена. В первый день войны боевики опубликовали видеозапись, на которой девушка лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Родственники Шани Лук смогли идентифицировать её по дредам и татуировкам.

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