Погибла гражданка Германии Шани Лук, которая была захвачена в плен палестинским движением ХАМАС. Информацию о смерти девушки подтвердила её мать Рикарда Лук.
"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", — сказала женщина телеканалу NTV.
При этом отмечается, что официального подтверждения гибели девушки нет.
Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда ХАМАС напал на музыкальный фестиваль. В результате 22-летняя Шани Лук была похищена. В первый день войны боевики опубликовали видеозапись, на которой девушка лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Родственники Шани Лук смогли идентифицировать её по дредам и татуировкам.
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