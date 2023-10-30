Палестино-израильский конфликт затянется на долгий период и приведёт к "драматическим последствиям". Такое мнение выразил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
По его словам, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) будет продвигаться вперёд в ходе наземной операции. Министр добавил, что пока ещё невозможно оценить, как конфликт между Израилем и ХАМАС скажется на мировой политике.
"Пусть европейцы не питают иллюзий, война, к сожалению, будет долгой", — подчеркнул Крозетто в беседе с изданием la Stampa.
Он считает, что палестинское движение ХАМАС хочет полностью уничтожить Израиль. Министр поддержал наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.
Ранее Крозетто заявил, что боевики с Ближнего Востока могут проникнуть в Италию под видом беженцев.
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