Министр обороны Италии спрогнозировал затяжную войну между Израилем и ХАМАС

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Палестино-израильский конфликт затянется на долгий период и приведёт к "драматическим последствиям". Такое мнение выразил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

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По его словам, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) будет продвигаться вперёд в ходе наземной операции. Министр добавил, что пока ещё невозможно оценить, как конфликт между Израилем и ХАМАС скажется на мировой политике.

"Пусть европейцы не питают иллюзий, война, к сожалению, будет долгой", — подчеркнул Крозетто в беседе с изданием la Stampa.

Он считает, что палестинское движение ХАМАС хочет полностью уничтожить Израиль. Министр поддержал наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее Крозетто заявил, что боевики с Ближнего Востока могут проникнуть в Италию под видом беженцев.