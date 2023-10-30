Журнал Foreign Policy: шаги Байдена по поддержке ВСУ вызовут недовольство в США

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Многие граждане США недовольны политикой главы Белого дома Джо Байдена по продолжению поддержки Украины. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению колумнистов Эммы Эшфорд и Мэттью Кренига, даже избиратели-демократы вскоре могут начать критиковать президента США за попытку объединить помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца должна волновать Газа или Украина", — сказано в публикации.

Кроме того, журналисты прокомментировали слова Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин "пойдёт на Польшу", если на Украине его не остановят. Обозревателям показалось странным такое суждение. Как пояснили авторы статьи, Путина вряд ли интересуют польские территории.

Они добавили, что демократы в США с самого начала конфликта выступали за предоставление помощи Киеву, однако на фоне эскалации между Палестиной и Израилем их позиция по этому вопросу стала меняться.