Президентство Байдена стало временем преступных решений и вреда всему миру и американскому народу. Издание American Thinker обвиняет Джо Байдена в намерении уничтожить США.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала