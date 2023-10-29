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American Thinker: семейка Байденов подорвала весь мир хуже Сатаны

3:03
Мир

Президентство Байдена стало временем преступных решений и вреда всему миру и американскому народу. Издание American Thinker обвиняет Джо Байдена в намерении уничтожить США. 

American Thinker: семейка Байденов подорвала весь мир хуже Сатаны
Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала
  • Первая претензия к Байдену — его остановка строительства трубопровода Keystone XL. В одночасье тысячи квалифицированных рабочих остались без средств, а страна — без стратегического нефтяного резерва и с огромными ценами на топливо.
  • Далее идёт отвратительно спланированный вывод войск из Афганистана, где США оставили новейшую военную технику на миллиарды долларов, а также авиабазу Баграм у Китая.
  • Война на Украине — следствие ошибочного предположения, что Зеленский с оружием и миллиардами США сумеет с легкостью разгромить РФ. В итоге Украина потеряла полмиллиона человек и требует помощи ещё на миллиарды долларов. 
  • При Байдене ФБР и Минюст США превратились в карательные органы. Гонения на экс-президента Трампа, консерваторов и республиканцев доказывают. При этом "Антифа" и Black Lives Matter совершали тяжкие преступления и остались безнаказанными. 

Ещё авторы отмечают, что коррумпированность семьи Байдена уже доказана. Того, как они продавали влияние за огромные деньги в Китае, России, Украине и Румынии, уже хватит, чтобы посадить их всем составом на скамью подсудимых. 

Дыры на южной границы позволяют миллионам нелегалов из сотен стран мира свободно въехать на территорию Соединённых Штатов. Миграция контролируется наркокартелями. В итоге США получат аналог ХАМАС на собственной территории, не говоря уже о фентаниле.

Администрация Байдена и его кабинет — это в лучшем случае вопиющая некомпетентность, а по большому счету "Сатана сказал бы им спасибо, проклятая семейка сработала не хуже его самого" - считают авторы.

При Байдене в страну прибыли от 7 до 9 миллионов человек из чуждых американцам культур. Ближний Восток почти полыхает, а США не в состоянии организовать эффективную оборону собственных баз в регионе.

Стоит вспомнить о том, что долг США составляет 32 триллиона долларов, а Байден требует ещё 100 миллиардов долларов для Украины, а также для Израиля, Тайваня и "безопасности границы". Люди уже еле сводят концы с концами. 

Ко всему прочему администрация Байдена поддерживает вне страны расизм, преследования христиан, а также (как и сам Джо) постоянно искажает факты, хотя его слова легко проверить.

"По сути, он опустил Соединенные Штаты на самое дно, а мир поставил на грань новой мировой войны", - резюмировали журналисты издания.

Ранее мы сообщали, что обозреватель английской газеты Telegraph Тим Стэнли написал в своём материале об "американских политиках, которые ведут США к краху". 

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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