Президентство Байдена стало временем преступных решений и вреда всему миру и американскому народу. Издание American Thinker обвиняет Джо Байдена в намерении уничтожить США.
Ещё авторы отмечают, что коррумпированность семьи Байдена уже доказана. Того, как они продавали влияние за огромные деньги в Китае, России, Украине и Румынии, уже хватит, чтобы посадить их всем составом на скамью подсудимых.
Дыры на южной границы позволяют миллионам нелегалов из сотен стран мира свободно въехать на территорию Соединённых Штатов. Миграция контролируется наркокартелями. В итоге США получат аналог ХАМАС на собственной территории, не говоря уже о фентаниле.
Администрация Байдена и его кабинет — это в лучшем случае вопиющая некомпетентность, а по большому счету "Сатана сказал бы им спасибо, проклятая семейка сработала не хуже его самого" - считают авторы.
При Байдене в страну прибыли от 7 до 9 миллионов человек из чуждых американцам культур. Ближний Восток почти полыхает, а США не в состоянии организовать эффективную оборону собственных баз в регионе.
Стоит вспомнить о том, что долг США составляет 32 триллиона долларов, а Байден требует ещё 100 миллиардов долларов для Украины, а также для Израиля, Тайваня и "безопасности границы". Люди уже еле сводят концы с концами.
Ко всему прочему администрация Байдена поддерживает вне страны расизм, преследования христиан, а также (как и сам Джо) постоянно искажает факты, хотя его слова легко проверить.
"По сути, он опустил Соединенные Штаты на самое дно, а мир поставил на грань новой мировой войны", - резюмировали журналисты издания.
Ранее мы сообщали, что обозреватель английской газеты Telegraph Тим Стэнли написал в своём материале об "американских политиках, которые ведут США к краху".
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