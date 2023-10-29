Обозреватель Telegraph Стэнли: американские политики ведут США к краху

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Действующие главные политические фигуры США больше напоминают "шайку клоунов", заявил обозреватель Тим Стэнли. По его мнению, они ведут Штаты к неминуемому краху.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул обозреватель, действующая власть принимает абсолютно иррациональные шаги в политической плоскости.

"Сочетание маразма (Джо. — Прим. ред.) Байдена, судебных процессов над (Дональдом. — Прим. ред.)Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов", — написал обозреватель в статье для Telegraph.

По мнению Стэнли, США уже стали экономическими и политическими банкротами, тогда как верхушка не прекращает "топить" страну и следует исключительно своим интересам.

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