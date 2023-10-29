Экс-советник Рейгана Бэндоу: отказ Украины от мирных переговоров с РФ — самоубийство

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Западу необходимо срочно договариваться с Москвой о прекращении конфликта на Украине, так как президент Незалежной Владимир Зеленский отказался от этого курса, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Фото: edition.cnn.com

По мнению Бэндоу, курс Зеленского приведёт к катастрофе, и это станет "самоубийством" для страны.

"Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством", — заявил экс-советник Рейгана в статье для American Conservative.

Как подчеркнул Бэндоу, западные партнёры киевского режима устали оплачивать конфликт, и считает, что российская сторона имеет существенное преимущество на поле боя.

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