Западу необходимо срочно договариваться с Москвой о прекращении конфликта на Украине, так как президент Незалежной Владимир Зеленский отказался от этого курса, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
По мнению Бэндоу, курс Зеленского приведёт к катастрофе, и это станет "самоубийством" для страны.
"Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством", — заявил экс-советник Рейгана в статье для American Conservative.
Как подчеркнул Бэндоу, западные партнёры киевского режима устали оплачивать конфликт, и считает, что российская сторона имеет существенное преимущество на поле боя.
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