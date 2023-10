Your browser does not support the audio element.

Вашингтон начал терять интерес к конфликту на Украине, и всё может закончиться как во Вьетнаме, заявил американский полковник в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.