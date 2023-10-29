Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину ждёт вьетнамский сценарий

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Вашингтон начал терять интерес к конфликту на Украине, и всё может закончиться как во Вьетнаме, заявил американский полковник в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, конфликт на Украине изначально пошёл не потому сценарию, на который рассчитывали Штаты. Поэтому, вероятно, Вашингтону надоест поддерживать Незалежную, и США "просто уйдут".

"И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём", — пояснил Макгрегор в интервью Weltwoche.

Он подчеркнул, что США просто "сменят тему" и оставят Незалежную решать конфликт самостоятельно.

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