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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину ждёт вьетнамский сценарий

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Мир

Вашингтон начал терять интерес к конфликту на Украине, и всё может закончиться как во Вьетнаме, заявил американский полковник в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину ждёт вьетнамский сценарий
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, конфликт на Украине изначально пошёл не потому сценарию, на который рассчитывали Штаты. Поэтому, вероятно, Вашингтону надоест поддерживать Незалежную, и США "просто уйдут".

"И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём", — пояснил Макгрегор в интервью Weltwoche.

Он подчеркнул, что США просто "сменят тему" и оставят Незалежную решать конфликт самостоятельно.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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