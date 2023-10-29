Вашингтон начал терять интерес к конфликту на Украине, и всё может закончиться как во Вьетнаме, заявил американский полковник в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, конфликт на Украине изначально пошёл не потому сценарию, на который рассчитывали Штаты. Поэтому, вероятно, Вашингтону надоест поддерживать Незалежную, и США "просто уйдут".
"И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём", — пояснил Макгрегор в интервью Weltwoche.
Он подчеркнул, что США просто "сменят тему" и оставят Незалежную решать конфликт самостоятельно.
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