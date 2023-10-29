Украинские военные ежедневно несут тяжёлые потери на фронте, а солдаты в зоне боевых действий "заканчиваются", заявил офицер ВСУ. Он потребовал усилить мобилизационные меры в ряды вооружённых сил Незалежной.
По его словам, мобилизация на Украине "не полномасштабная", хотя необходимо задействовать все доступные силы.
"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдёт", — заявил офицер ВСУ "Стране.ua".
По его мнению, военкомам необходимо усилить работу, а то, что украинцев ловят прямо на улицах, в этом нет ничего плохого.
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