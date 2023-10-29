Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Система ПВО уничтожила 36 БПЛА ВСУ в Крыму и над Чёрным морем
Американское издание BI: беспилотники ВСУ "низшего сорта". Украина отстала от России в качестве БПЛА
Экс-депутат Рады Фарион: для русскоговорящих на Украине нужно создать "штрафбаты"
Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри
Учёные назвали простой способ избавиться от эректильной дисфункции
Эксперты рассказали о главных страхах туристов в поездках
"Спартак" может потерять одного из лидеров клуба
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
Injury Prevention: спорт не так травмоопасен, как кажется

Украинский офицер потребовал усилить мобилизацию: "Солдаты заканчивается ежедневно"

0:44
Мир

Украинские военные ежедневно несут тяжёлые потери на фронте, а солдаты в зоне боевых действий "заканчиваются", заявил офицер ВСУ. Он потребовал усилить мобилизационные меры в ряды вооружённых сил Незалежной.

Украинский офицер потребовал усилить мобилизацию: "Солдаты заканчивается ежедневно"
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

По его словам, мобилизация на Украине "не полномасштабная", хотя необходимо задействовать все доступные силы.

"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдёт", — заявил офицер ВСУ "Стране.ua".

По его мнению, военкомам необходимо усилить работу, а то, что украинцев ловят прямо на улицах, в этом нет ничего плохого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские автомобили популярны в России, но с ними связаны определенные риски

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Похудение и контроль сахарного диабета: Ограничение по времени приема пищи оказывается эффективнее ограничения калорий
Необъявленная мобилизация: в РФ достали многотысячный козырь
Необъявленная мобилизация: в РФ достали многотысячный козырь
Последние материалы
Американское издание BI: беспилотники ВСУ "низшего сорта". Украина отстала от России в качестве БПЛА
Украинский офицер потребовал усилить мобилизацию: "Солдаты заканчивается ежедневно"
Экс-депутат Рады Фарион: для русскоговорящих на Украине нужно создать "штрафбаты"
Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри
Учёные назвали простой способ избавиться от эректильной дисфункции
Эксперты рассказали о главных страхах туристов в поездках
"Спартак" может потерять одного из лидеров клуба
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
Injury Prevention: спорт не так травмоопасен, как кажется
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников