Украинский офицер потребовал усилить мобилизацию: "Солдаты заканчивается ежедневно"

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Украинские военные ежедневно несут тяжёлые потери на фронте, а солдаты в зоне боевых действий "заканчиваются", заявил офицер ВСУ. Он потребовал усилить мобилизационные меры в ряды вооружённых сил Незалежной.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

По его словам, мобилизация на Украине "не полномасштабная", хотя необходимо задействовать все доступные силы.

"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдёт", — заявил офицер ВСУ "Стране.ua".

По его мнению, военкомам необходимо усилить работу, а то, что украинцев ловят прямо на улицах, в этом нет ничего плохого.

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