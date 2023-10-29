Экс-депутат Рады Фарион: для русскоговорящих на Украине нужно создать "штрафбаты"

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Русскоязычному населению, которое не говорит на украинском языке не место в Незалежной, и для "таких" людей необходимо создать штрафные батальоны, а тех, кто остался — "утилизировать", заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

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Тех, кто оказался в "штрафбатах", Фарион предложила отправить на фронт рыть окопы для ВСУ. Так экс-нардеп отреагировала на скандал с таксистом, который отказался говорить с пассажирами на украинском в Киеве.

"Надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <…> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — заявила экс-депутат в интервью "Говорит большой Львов".

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