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Экс-депутат Рады Фарион: для русскоговорящих на Украине нужно создать "штрафбаты"

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Мир

Русскоязычному населению, которое не говорит на украинском языке не место в Незалежной, и для "таких" людей необходимо создать штрафные батальоны, а тех, кто остался — "утилизировать", заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

Экс-депутат Рады Фарион: для русскоговорящих на Украине нужно создать "штрафбаты"
Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Тех, кто оказался в "штрафбатах", Фарион предложила отправить на фронт рыть окопы для ВСУ. Так экс-нардеп отреагировала на скандал с таксистом, который отказался говорить с пассажирами на украинском в Киеве.

"Надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <…> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — заявила экс-депутат в интервью "Говорит большой Львов".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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