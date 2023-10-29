В Испании прошли митинги против амнистии каталонских сепаратистов

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Десятки тысяч людей приняли участие в массовых акциях протеста в Испании, чтобы выразить свое недовольство планами амнистии каталонских политиков, осужденных за проведение референдума о независимости региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

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Призыв к выходу на улицы ранее сделала ультраправая партия Vox. В Мадриде на площади Колумба перед собравшимися выступил лидер этой партии Сантьяго Абаскаль. Он обвинил социалиста Педро Санчеса, которому король поручил сформировать правительство, в стремлении сохранить власть любой ценой. По словам Абаскаля, планы Санчеса по амнистии нанесут ущерб единству Испании.

Напряженные отношения между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании начались в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде как неконституционный. В отношении нескольких политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

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