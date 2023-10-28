Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени

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Украина оказалась в сложной ситуации из-за своих финансовых обязательств перед Западом, утверждает Эдельберто Лопес Бланч, автор статьи на портале Rebelión, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Даже если президент Украины, Владимир Зеленский, встанет на колени и будет умолять о снисхождении, западные союзники намерены требовать погашения долгов, как у нынешней власти, так и в случае её смены", - отмечает он.

По словам этого журналиста, Украина оказалась в ловушке долгов, и киевским властям приходится брать новые кредиты по более строгим условиям.

В результате таких действий долг только увеличивается, и страна продолжает "бесплатно отдавать свои предприятия западным кредиторам", добавляет автор статьи.