Украина оказалась в сложной ситуации из-за своих финансовых обязательств перед Западом, утверждает Эдельберто Лопес Бланч, автор статьи на портале Rebelión, сообщает РИА Новости.
"Даже если президент Украины, Владимир Зеленский, встанет на колени и будет умолять о снисхождении, западные союзники намерены требовать погашения долгов, как у нынешней власти, так и в случае её смены", - отмечает он.
По словам этого журналиста, Украина оказалась в ловушке долгов, и киевским властям приходится брать новые кредиты по более строгим условиям.
В результате таких действий долг только увеличивается, и страна продолжает "бесплатно отдавать свои предприятия западным кредиторам", добавляет автор статьи.
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