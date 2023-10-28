Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Беляева назвала 8 продуктов, которы защищают от рака
SHAMAN рассказал, что многим обязан Михаилу Кругу
ГИБДД начала наказывать за "двойной" обгон на дорогах
Главный кардиолог России Бойцов назвал способ продлить жизнь при гипертонии
Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке
Новое оружие России, напугавшее США: что известно о комплексе "Алабуга"
Роль витаминов в регуляции веса: избыток и дефицит могут повлиять на аппетит
Диетолог назвала четыре продукта, способствующих быстрому набору веса
Ученые заявили об "экзистенциальной угрозе" для жизни на Земле

Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени

0:49
Мир

Украина оказалась в сложной ситуации из-за своих финансовых обязательств перед Западом, утверждает Эдельберто Лопес Бланч, автор статьи на портале Rebelión, сообщает РИА Новости.

Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Даже если президент Украины, Владимир Зеленский, встанет на колени и будет умолять о снисхождении, западные союзники намерены требовать погашения долгов, как у нынешней власти, так и в случае её смены", - отмечает он.

По словам этого журналиста, Украина оказалась в ловушке долгов, и киевским властям приходится брать новые кредиты по более строгим условиям.

В результате таких действий долг только увеличивается, и страна продолжает "бесплатно отдавать свои предприятия западным кредиторам", добавляет автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские автомобили популярны в России, но с ними связаны определенные риски

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Похудение и контроль сахарного диабета: Ограничение по времени приема пищи оказывается эффективнее ограничения калорий
Необъявленная мобилизация: в РФ достали многотысячный козырь
Необъявленная мобилизация: в РФ достали многотысячный козырь
Последние материалы
Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке
Новое оружие России, напугавшее США: что известно о комплексе "Алабуга"
Роль витаминов в регуляции веса: избыток и дефицит могут повлиять на аппетит
Диетолог назвала четыре продукта, способствующих быстрому набору веса
Ученые заявили об "экзистенциальной угрозе" для жизни на Земле
Автомобили выпущенные в России должны быть оборудованы АБС с 1 декабря 2023 года
Автоэксперт Гудков дал советы по продлению срока службы автомобильного двигателя
Арестович* о печальных перспективах для ВСУ на Донецком фронте: "Авдеевку они возьмут"
Эксперты составили портрет идеального водителя
"Бобры" сжигают наступающие "Леопарды" у Работино на Запорожском фронте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников