Идеальный кандидат: Трамп рассказал о сопернике мечты на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, кого хотел бы видеть своим соперником от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Это — бывший вице-президент США — Джо Байден.

Однако Трамп отметил, что его мечта вряд ли осуществится, так как все три раза, когда Байден выдвигал свою кандидатуру, ему не удавалось набрать более 1% поддержки.

По словам президента США, на сегодняшний день список претендентов на участие в борьбе за президентское кресло на выборах в 2020 году включает семь-восемь человек, и с любым из них он готов сразиться в гонке.

Напомним, что Трамп планирует провести следующую президентскую кампанию под лозунгом "Сохраним Америку великой".

Как ранее сообщали СМИ, одним из возможных кандидатов от Демократической партии на грядущих выборах может стать основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

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