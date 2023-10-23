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На Украине у 6 сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на $6,9 млн

1:55
Мир

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины объявило о том, что за последние полгода выявило необоснованные активы на общую сумму более чем 6,9 миллиона долларов у шести бывших и текущих сотрудников военкоматов.

На Украине у 6 сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на ,9 млн
Фото: УФСБ В Самарской области

"НАПК за полгода выявило у военкомов необоснованные активы на сумму более чем 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов)". — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Среди лиц, привлеченных к ответственности, можно выделить бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, которого обвиняют в незаконном обогащении на сумму более чем 188 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов) и уклонении от исполнения своих обязанностей. Также под подозрением находится его заместитель Денис Галушко, которого подозревают в присвоении 14 миллионов гривен (382 тысячи долларов).

В список также входят начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров, который, в свою очередь, незаконно обогатился на 47 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов), а также начальник Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикала, у которого было обнаружено почти 8,5 миллиона гривен (232 тысячи долларов). Заместитель начальника Полтавского областного военкомата приобрел необоснованные активы на сумму 1,8 миллиона гривен (49 тысяч долларов), а начальник Самборского районного военкомата Львовской области — на сумму 4,4 миллиона гривен (120 тысяч долларов).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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