Ищенко: арабо-израильский конфликт повлияет на спецоперацию на Украине

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Существует вероятность ускорения хода спецоперации и разгрома Киева из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Фото: apral.ru

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, ускорение зависит от морального духа ВСУ. Однако облегчение в специальной операции действительно будет, поскольку Киеву будет уделяться меньше внимания.

"Запад уже заявил, что основные поставки вооружений теперь пойдут в Израиль, так как это ему нужнее. Это ослабит возможности украинской артиллерии и авиации в работе по тылам российской группировки и по поддержке своих войск на передней линии. Поскольку эта война ведётся в основном с опорой на подавляющую огневую мощь, сопротивление ВСУ должно ослабеть, а поражения и отступления не способствуют подъёму боевого духа, скорее наоборот", — отметил эксперт.

Но ближневосточный кризис может потребовать и пристального внимания РФ, а также расхода российских ресурсов, что не может не отразиться на ходе СВО, цитирует "Военное дело" аналитика.

Так что, если всё сложить, то лучше бы кризиса на Ближнем Востоке не было, подытожил Ищенко.