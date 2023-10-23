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New Statesman: ЕС может дать трещину, когда придёт время договариваться с РФ

Мир

Европа пострадала от санкционной политики больше, чем РФ. Это может привести к нарушению работы Европейского союза (ЕС) в будущем, пишет New Statesman.

New Statesman: ЕС может дать трещину, когда придёт время договариваться с РФ
Фото: CreativeCommons

По мнению немецкого журналиста Вольфганга Мюнхау, лидеры ЕС, вводя ограничения в отношении Москвы, не осознавали, что изолировать огромную Россию очень трудно. Как пояснил обозреватель, к концу 2023 года экономика РФ будет функционировать лучше, чем в Великобритании, ФРГ, Франции и Италии.

Он также высказался о позиции ЕС по украинскому вопросу. Журналист подчеркнул: в Европе нет единого взгляда на то, как должен завершиться конфликт на Украине.

"Думаю, что европейское единство даст трещину, когда придёт время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — резюмировал Мюнхау.

Ранее в украинском Минфине заявили, что США и Европа стали меньше помогать Киеву на фоне палестино-израильского конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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