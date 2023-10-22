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Минфин Украины заявил, что страны Запада всё меньше желают помогать Киеву

3:30
Мир

На Западе наблюдается увядание интереса к украинскому конфликту, так как США и страны Европы сосредотачивают своё внимание на внутренних проблемах и конфликтах на Ближнем Востоке.

Минфин Украины заявил, что страны Запада всё меньше желают помогать Киеву
Фото: openverse

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что союзники проявляют очевидную усталость от СВО.

"Желающих выделять деньги всё меньше", — сетует Марченко.

Он считает, что одной из причиной выступает перемена в настроениях западных налогоплательщиков.

Кроме того, киевскому режиму мешают проведение выборов в США и в некоторых странах Европейского союза. По данным Киевского международного института социологии, в 2022 году всего 15% украинцев считали, что они стали обузой для своих союзников, в то время как сейчас этот показатель достиг 30%.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчёркивал, что Запад устаёт от того, что происходит на Украине. Он считал, что необходимо активизировать дискуссию о важности сопротивления России. Однако с течением времени ситуация становится всё более сложной.

CNN предупреждает, что из-за войны на Ближнем Востоке даже Вашингтон может потерять интерес к поддержке ВСУ. Несмотря на заверения официальных лиц в обратном, хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, затрудняет выделение финансовой помощи.

Президент Владимир Зеленский признаёт существование риска того, что международное внимание отвлечётся от Украины, и это может иметь серьёзные последствия. Киев фактически выпадает из сферы внимания Запада.

Верховная Рада Украины одобрила бюджет на 2024 год с рекордными расходами, при этом имеется огромный дефицит в размере около 43 миллиардов долларов, который, по ожиданиям, должны покрыть средства из Запада. В прошлом году это сработало, но неизвестно, получится ли это вновь.

К тому же выяснилось, что с февраля 2022 года киевский режим получил почти вдвое меньше обещанной финансовой помощи: 65 миллиардов долларов вместо обещанных 137 миллиардов. Больше всех недодал Евросоюз — 57,2 миллиарда. США практически сдержал слово: из 26,4 миллиарда прислал 22,8.

"Украинский конфликт сильно затянулся. Всё было рассчитано на быстрый результат, как в 2014-м. Не вышло, — отметил в беседе с РИА Новости журналист издания "Украина.ру", политолог Василий Стоякин.

Он считает, что Западу пора переключаться на другие направления.

"Сейчас в мире появился другой источник новостей, вызывающий всплеск адреналина у западного обывателя. Финансировать Украину в прежнем объеме уже не будут, переключились на Израиль", — полагает политолог Александр Дудчак.

Тем не менее, это не означает, что Украина полностью лишится поддержки, отмечает обозреватель Виктор Жданов. Поддержка будет продолжена, но финансирование социальных программ существенно сократится, а население готовят морально к более сложным условиям жизни.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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