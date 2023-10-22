RS: передача США Киеву "неизбирательных" ракет ATACMS — игра Вашингтона с жизнями гражданских

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Передача США дальнобойных ракет ATACMS с кассетной частью боеприпасов Киеву — это опасная игра с жизнями гражданского населения Незалежной, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

Фото: Openverse

По его словам, ракеты ATACMS с кассетной частью боеприпасов лишены способности поражать цель точно, что станет угрозой для мирного населения Украины.

"Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. <…> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий", — заявил Пичи в интервью Responsible Statecraft.

Как уточнил эксперт, проблема ракет в их "не избирательности". И оружие очень сложно координировать. Кроме того, при столкновении с землёй ATACMS не разрываются, что приведёт к опасности для мирных граждан.

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