Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США подготовили свой проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС. Прекратить огонь не призвали
Аналитик Стенлунд: отказ Запада от Украины на фоне Израиля станет "простительным актом"
RUSI: Украине необходимо готовиться к тяжёлой зиме и ударам России
В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины
Range Rover Vogue королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал восстановить трубопровод "Северный поток — 2"
Cancer: одиночество увеличивает риск смерти от рака на 32%
Умер легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон
Махачев нокаутировал ногой Волкановски и поддержал Палестину

RS: передача США Киеву "неизбирательных" ракет ATACMS — игра Вашингтона с жизнями гражданских

1:01
Мир

Передача США дальнобойных ракет ATACMS с кассетной частью боеприпасов Киеву — это опасная игра с жизнями гражданского населения Незалежной, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

RS: передача США Киеву "неизбирательных" ракет ATACMS — игра Вашингтона с жизнями гражданских
Фото: Openverse

По его словам, ракеты ATACMS с кассетной частью боеприпасов лишены способности поражать цель точно, что станет угрозой для мирного населения Украины.

"Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. <…> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий", — заявил Пичи в интервью Responsible Statecraft.

Как уточнил эксперт, проблема ракет в их "не избирательности". И оружие очень сложно координировать. Кроме того, при столкновении с землёй ATACMS не разрываются, что приведёт к опасности для мирных граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Последние материалы
RUSI: Украине необходимо готовиться к тяжёлой зиме и ударам России
В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины
Range Rover Vogue королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал восстановить трубопровод "Северный поток — 2"
Cancer: одиночество увеличивает риск смерти от рака на 32%
Умер легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон
Махачев нокаутировал ногой Волкановски и поддержал Палестину
Во время концерта на Кипре Максим Галкин* признался в помощи Украине и отпускал шутки в адрес Христа
Юлию Пересильд и Михаила Тройника заметили держащимися за руки на премьере фильма "Императрицы"
Артиста Александра Домогарова отстранили от исполнения главной роли в театре Моссовета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников