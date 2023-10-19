Киев считает, что поставки американских ракет высокой дальности ATACMS должны стать постоянными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Журналисты украинского телеканала "1+1" спросили Кулебу, означает ли, что первые поставки Киеву ракет ATACMS будут осуществляться и дальше.
"Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена", — ответил Кулеба.
Украинский министр отметил, что Киев добавился своей цели — разблокировал поставки каких бы то ни было западных ракет, а в дальнейшем уже можно будет наращивать объёмы этих поставок и расширять список их видов.
До этого представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон сообщила, что США на днях отправили Киеву ракеты ATACMS, обладающие дальностью до 165 километров.
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