Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил "оптимистический сценарий" получения Киевом американских истребителей F-16.
Министр надеется, что F-16 поступят на Украину в первой половине 2024 года.
"Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — заявил Кулеба, слова которого приводит "РБК-Украина".
Единственное, что может помешать передаче американских истребителей Киеву, по мнению Кулебы, это продолжающаяся подготовка украинских пилотов и организация необходимой инфраструктуры.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил об укреплении российских западных рубежей из-за ожидаемой передачи Киеву истребителей истребителей F-16 западными странами.
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