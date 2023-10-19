Глава МИД Украины Кулеба по "оптимистическому сценарию" надеется получить от США истребители F-16 в начале 2024 года

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил "оптимистический сценарий" получения Киевом американских истребителей F-16.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Министр надеется, что F-16 поступят на Украину в первой половине 2024 года.

"Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — заявил Кулеба, слова которого приводит "РБК-Украина".

Единственное, что может помешать передаче американских истребителей Киеву, по мнению Кулебы, это продолжающаяся подготовка украинских пилотов и организация необходимой инфраструктуры.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил об укреплении российских западных рубежей из-за ожидаемой передачи Киеву истребителей истребителей F-16 западными странами.