Глава МИД Украины Кулеба призвал не отвлекаться от украинского конфликта из-за эскалации в Израиле

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Происходящее в Израиле не должно перетягивать на себя внимание с конфликта на Украине. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

"Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть… Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины привёл слова западных партнёров, которые, по его словам, заверяют, что будут продолжать поддерживать Киев на фоне начинающейся поддержки Израиля.

Как ранее заметил глава Пентагона Ллойд Остин, США являются настолько влиятельной страной, что они в состоянии оказывать одновременную поддержку и Украине, и Израилю.