Глава МИД Украины пообещал "неприятный разговор" любому, кто хочет предложить ему переговоры с РФ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на возможность переговоров с Россией, в ходе которых могли бы обсуждаться территориальные уступки Москве.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Свою точку зрения по этому вопросу министр изложил журналистам украинской версии журнала Forbes.

Кулеба добавил, что пока "никакие раздражители" не заставляют его начать думать на тему переговоров с Россией.

"Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", — сказал Кулеба.

До этого Кулеба в беседе с японским телеканалом NHK говорил, что в Киеве не считают, что для переговоров с Москвой в ближайшее время есть хоть какие-то предпосылки.