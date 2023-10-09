Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдепе сообщили о гибели девяти граждан США в ходе ударов ХАМАС по Израилю
Владелец "Смешариков" инициировал 76 гражданских процессов из-за Нюши и Бараша
Экс премьер-министра Израиля заметили в аэропорту Тель-Авива в зоне вылета из Израиля
На Красной площади задержали обратившегося к Путину отца ребёнка с СМА
Учёные СПбПУ нашли способ восстанавливать нервы при помощи композитного материала
В ООН прокомментировали мировую обстановку
"Царьград": тайны крематория — Украина платит за оружие внутренними органами граждан?
Рамзан Кадыров наградил Путина орденом имени Ахмата Кадырова за номером 1
Искусственный интеллект "Жириновский" назвал конфликт Израиля и ХАМАС следствием игры Запада в ковбоев

Глава МИД Украины пообещал "неприятный разговор" любому, кто хочет предложить ему переговоры с РФ

0:49
Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на возможность переговоров с Россией, в ходе которых могли бы обсуждаться территориальные уступки Москве.

Глава МИД Украины пообещал "неприятный разговор" любому, кто хочет предложить ему переговоры с РФ
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Свою точку зрения по этому вопросу министр изложил журналистам украинской версии журнала Forbes.

Кулеба добавил, что пока "никакие раздражители" не заставляют его начать думать на тему переговоров с Россией.

"Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", — сказал Кулеба.

До этого Кулеба в беседе с японским телеканалом NHK говорил, что в Киеве не считают, что для переговоров с Москвой в ближайшее время есть хоть какие-то предпосылки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Последние материалы
Дыра озонового слоя над Антарктидой достигла площади в 26 млн квадратных километров
В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для части работающих пенсионеров
Россияне просят МИД РФ эвакуировать их из Израиля: Мы туда-сюда бегаем
Маска для лица и ароматическая ванна: шесть способов использования какао для улучшения внешности
В Совфеде считают, что для украинцев наступят тяжёлые времена, если подтвердятся поставки оружия ХАМАС Киевом
Подниматься по лестнице полезно для эффективного снижения риска болезней сердца
Сына Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля
Диетолог Волынкина назвала три правила питания, которые позволят сохранить здоровье осенью
Футуролог Юсуфов раскрыл, как нейросеть заменит солдат
Блогер Хасбик встал на сторону Палестины в войне с Израилем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников