Лавров: Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией

По мнению министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова, Запад наложил запрет на проведение переговоров с Россией для украинской стороны.

Лавров заметил, что мнением Украины в данном случае "англо-саксонский коллектив", состоящий из США и Великобритании, вообще не интересуется. Украина для них — всего лишь "инструмент, разменная монета", которой они пользуются в своих интересах.

"[США и Великобритании] полностью послушны НАТО и Европейский Союз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность. Они управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, её "истощения") и нанесения России поражения "на поле боя", — поделился размышлениями Лавров в эфире боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Глава российского МИД напомнил, что многие западные политики, в частности, премьер Британии Борис Джонсон и глава евродипломатии Жозеп Боррель не раз озвучивали своё желание поражения России и лично её лидера Владимира Путина в украинском конфликте.

Лавров уверен, что с таким раскладом у переговоров Россия-Украина нет перспектив.

"Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры", — отметил министр.

Он напомнил, что два месяца назад с украинской стороны звучали определённые предложения по поводу дипломатического урегулирования ситуации, которые были приняты Россией к сведению и "взяты ею за основу", на которой бы строился дальнейший переговорный процесс.

Однако спустя один день западные кураторы запретили Украине продолжать переговоры, отметил Лавров. В результате украинская сторона ужесточила свои условия и провела инсценировку в Буче, искусственность которой не вызывает сомнений, заключил российский министр.