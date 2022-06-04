EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Лавров: Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией

Мир

По мнению министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова, Запад наложил запрет на проведение переговоров с Россией для украинской стороны.

Лавров: Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией

Лавров заметил, что мнением Украины в данном случае "англо-саксонский коллектив", состоящий из США и Великобритании, вообще не интересуется. Украина для них — всего лишь "инструмент, разменная монета", которой они пользуются в своих интересах.

"[США и Великобритании] полностью послушны НАТО и Европейский Союз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность. Они управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, её "истощения") и нанесения России поражения "на поле боя", — поделился размышлениями Лавров в эфире боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Глава российского МИД напомнил, что многие западные политики, в частности, премьер Британии Борис Джонсон и глава евродипломатии Жозеп Боррель не раз озвучивали своё желание поражения России и лично её лидера Владимира Путина в украинском конфликте.

Лавров уверен, что с таким раскладом у переговоров Россия-Украина нет перспектив.

"Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры", — отметил министр.

Он напомнил, что два месяца назад с украинской стороны звучали определённые предложения по поводу дипломатического урегулирования ситуации, которые были приняты Россией к сведению и "взяты ею за основу", на которой бы строился дальнейший переговорный процесс.

Однако спустя один день западные кураторы запретили Украине продолжать переговоры, отметил Лавров. В результате украинская сторона ужесточила свои условия и провела инсценировку в Буче, искусственность которой не вызывает сомнений, заключил российский министр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша борис джонсон сергей лавров жозеп боррель великобритания
Новости
Успенской грозит тюремный срок за избиение собаки соседей
Галкин в Израиле сорвал овации: аплодировали стоя
Лавров: Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией
CNN: президента США Байдена эвакуировали из-за ошибки пилота частного самолёта
Невзоров* о лишении его гражданства РФ: "На порядок страшнее расстрела"
NI: политик из США попросил НАТО убедить Киев начать переговоры с РФ
Sohu: США использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине
Украина уже хочет получить от Германии подводные лодки
Кнутов: кампания Киева по привлечению наёмников с треском провалилась
Жители освобождённого Красного Лимана радостно встретили российских военных
Популярное
Силовые структуры
Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard

Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.

Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Силовые структуры
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Общество
Песков о санкциях Евросоюза против дочери Лизы: "У неё раскрываются глаза"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Военные новости
Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Силовые структуры
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Последние материалы
Успенской грозит тюремный срок за избиение собаки соседей
Галкин в Израиле сорвал овации: аплодировали стоя
Лавров: Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией
CNN: президента США Байдена эвакуировали из-за ошибки пилота частного самолёта
Невзоров* о лишении его гражданства РФ: "На порядок страшнее расстрела"
NI: политик из США попросил НАТО убедить Киев начать переговоры с РФ
Sohu: США использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине
Украина уже хочет получить от Германии подводные лодки
Кнутов: кампания Киева по привлечению наёмников с треском провалилась
Жители освобождённого Красного Лимана радостно встретили российских военных
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников