Палестино-израильский конфликт может стать весомым поводом для Запада прекратить помогать Украине, и это станет "простительным актом" в глазах мирового сообщества, заявил аналитик Магнус Стенлунд.
По его мнению, израильский конфликт — повод для перераспределения ресурсов Запада и НАТО.
"Если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость", — заявил Стенлунд в интервью SwebbTV.
Как подчеркнул аналитик, фактически это уже происходит. Он подчеркнул, что западные СМИ перешли к теме Израиля и Палестины, совершенно игнорируя Украину.
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