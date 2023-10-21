Экс-разведчик США Риттер заявил о почти полной ликвидации украинской военной техники силами ВС РФ

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявил, что российская армия продолжает продвижение вперёд в зоне спецоперации на Украине, а то время как ВСУ вынуждены оставлять прежние позиции.

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Дело для украинской стороны осложняется тем, что военной техники у ВСУ почти не осталось благодаря действиям ВС РФ.

"У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — заявил Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.

Бывший разведчик обратил внимание на ложь западных СМИ о происходящем на Украине. Риттер считает, что так будет до тех пор, пока в один прекрасный день они сами не станут свидетелями "российского флага над Киевом".

Когда РФ одержит победу, все будут в недоумении, учитывая постоянную информацию от западной прессы о "проигрышах Москвы".