Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявил, что российская армия продолжает продвижение вперёд в зоне спецоперации на Украине, а то время как ВСУ вынуждены оставлять прежние позиции.
Дело для украинской стороны осложняется тем, что военной техники у ВСУ почти не осталось благодаря действиям ВС РФ.
"У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — заявил Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.
Бывший разведчик обратил внимание на ложь западных СМИ о происходящем на Украине. Риттер считает, что так будет до тех пор, пока в один прекрасный день они сами не станут свидетелями "российского флага над Киевом".
Когда РФ одержит победу, все будут в недоумении, учитывая постоянную информацию от западной прессы о "проигрышах Москвы".
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