Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявил, что российская армия продолжает продвижение вперёд в зоне спецоперации на Украине, а то время как ВСУ вынуждены оставлять прежние позиции.

