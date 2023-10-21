Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главе СК РФ Бастрыкину доложат о деле юных мигрантов, терроризировавших детей в Самарской области
Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Каракас всегда хотел хороших отношений, но США нарушали свои обещания
Обнародован список российских и зарубежных артистов, которые вышли на сцену с флагом Украины
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер рассказал, что США не разрешили Украине вести мирные переговоры с Россией
Заградотряд из Нацгвардии и иностранных наёмников расстрелял украинцев, отказавшихся форсировать Днепр
Джо Байден уверен, что США сможет построить новый мировой порядок, который нужен человечеству
В Петербурге этническая ОПГ угрожает семье русского бойца СВО: фанаты "Зенита" встали на защиту друга
Военнослужащие СВО из Новосибирска назвали певицу Диану Арбенину "страшным врагом"
В Электрогорске 16-летняя школьница втайне курила электронную сигарету и умерла

Экс-разведчик США Риттер заявил о почти полной ликвидации украинской военной техники силами ВС РФ

Мир

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявил, что российская армия продолжает продвижение вперёд в зоне спецоперации на Украине, а то время как ВСУ вынуждены оставлять прежние позиции.

Экс-разведчик США Риттер заявил о почти полной ликвидации украинской военной техники силами ВС РФ
Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Дело для украинской стороны осложняется тем, что военной техники у ВСУ почти не осталось благодаря действиям ВС РФ.

"У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — заявил Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.

Бывший разведчик обратил внимание на ложь западных СМИ о происходящем на Украине. Риттер считает, что так будет до тех пор, пока в один прекрасный день они сами не станут свидетелями "российского флага над Киевом".

Когда РФ одержит победу, все будут в недоумении, учитывая постоянную информацию от западной прессы о "проигрышах Москвы".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Каракас всегда хотел хороших отношений, но США нарушали свои обещания
Обнародован список российских и зарубежных артистов, которые вышли на сцену с флагом Украины
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер рассказал, что США не разрешили Украине вести мирные переговоры с Россией
Заградотряд из Нацгвардии и иностранных наёмников расстрелял украинцев, отказавшихся форсировать Днепр
Джо Байден уверен, что США сможет построить новый мировой порядок, который нужен человечеству
В Петербурге этническая ОПГ угрожает семье русского бойца СВО: фанаты "Зенита" встали на защиту друга
Военнослужащие СВО из Новосибирска назвали певицу Диану Арбенину "страшным врагом"
В Электрогорске 16-летняя школьница втайне курила электронную сигарету и умерла
В Одессе мужчина публично разорвал флаг Украины
Продюсер Красная о разводе Брежневой и Меладзе: Вера хотела, чтобы Костя поддержал Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников