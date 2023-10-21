Байден поговорил с двумя заложницами, освобожденными из плена ХАМАСа

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Джозеф Байден встретился с двумя гражданками США, которых власти США сумели вызволить из плена боевиков ХАМАС.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Президент США поговорил с матерью и дочерью, которые были уведены в плен 7 октября во время атаки ХАМАС на Израиль.

Байден поговорил с двумя женщинами, освобожденными из плена ХАМАСа.

"Я просто рад, что нам удалось вас вызволить. Мы долго над этим работали", — сказал американский президент в беседе с 59-летней Джудит и 18-летней Натали Раанан.

Спасённые пленницы выразили Байдену благодарность.