Джозеф Байден встретился с двумя гражданками США, которых власти США сумели вызволить из плена боевиков ХАМАС.
Президент США поговорил с матерью и дочерью, которые были уведены в плен 7 октября во время атаки ХАМАС на Израиль.
Байден поговорил с двумя женщинами, освобожденными из плена ХАМАСа.
"Я просто рад, что нам удалось вас вызволить. Мы долго над этим работали", — сказал американский президент в беседе с 59-летней Джудит и 18-летней Натали Раанан.
Спасённые пленницы выразили Байдену благодарность.
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