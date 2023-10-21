В Одессе пьяный мужчина прилюдно порвал флаг Украины

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Мужчина публично разорвал украинский флаг в центре Одессы. Информация об этом появилась в местной газете "Страна.ua", сообщает Газета. Ru.

Фото: Openverse

В статье указывается, что флаг Украины висел на фасаде дома. Некий житель города подошел к зданию и попытался снять флаг, как сообщается в публикации.

"Мужчина начал дергать и тянуть флаг, пока не разорвал его. Прохожие стали свидетелями инцидента и сообщили в полицию", — говорится в статье.

Согласно информации издания, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. После этого сотрудники правоохранительных органов прибывшие на место, задержали мужчину и доставили его в участок.

Сейчас нарушителю грозит штраф и арест на срок до полугода. Авторы статьи добавили, что максимальным наказанием за подобное деяние является лишение свободы на срок до трех лет.