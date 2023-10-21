Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков об увольнении Соловьёвым Сатановского: "И смех и грех"
В Одессе пьяный мужчина прилюдно порвал флаг Украины
В Швеции обсуждают возможность смены валюты на евро
ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери
Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид
В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
Биологи США нашли новый биомаркер старения

MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле

1:39
Мир

Согласно информации из издания Military Watch Magazine, Соединенные Штаты могут использовать усугубление арабо-израильского конфликта в качестве инструмента для стимуляции Украины к началу мирных переговоров, сообщает РИА Новости.

MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле
Фото: wikipedia.org

"Поскольку Украина сталкивается с возрастающими трудностями в достижении своих военных целей, перераспределение боеприпасов в пользу Израиля может представлять собой способ для западных стран сохранить свою репутацию: это позволит им сократить военные затраты и давление на Киев, чтобы вернуться к переговорному процессу," — говорится в статье.

По данным официальных источников, артиллерийские снаряды могут быть поставлены в Израиль в ближайшие недели. Это происходит в то время, когда украинские вооруженные силы испытывают затруднения после неудачных наступательных операций в течение нескольких месяцев, и количество погибших среди них исчисляется десятками тысяч. Недостаток боеприпасов давно является серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, как отмечает автор статьи. В то время как российский оборонный сектор значительно увеличил производство боеприпасов для нескольких ключевых видов вооружений.

Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация конфликта в Израиле может отвлечь внимание мирового сообщества от событий на Украине. По информации издания Axios, США планируют направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были изначально предназначены для Вооруженных сил Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
В Одессе пьяный мужчина прилюдно порвал флаг Украины
MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле
В Швеции обсуждают возможность смены валюты на евро
ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери
Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид
В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
Биологи США нашли новый биомаркер старения
В Госдуме считают, что Латвия может закрыть Балтийское море для России, но "только на словах или бумаге"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников