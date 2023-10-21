MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле

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Согласно информации из издания Military Watch Magazine, Соединенные Штаты могут использовать усугубление арабо-израильского конфликта в качестве инструмента для стимуляции Украины к началу мирных переговоров, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia.org

"Поскольку Украина сталкивается с возрастающими трудностями в достижении своих военных целей, перераспределение боеприпасов в пользу Израиля может представлять собой способ для западных стран сохранить свою репутацию: это позволит им сократить военные затраты и давление на Киев, чтобы вернуться к переговорному процессу," — говорится в статье.

По данным официальных источников, артиллерийские снаряды могут быть поставлены в Израиль в ближайшие недели. Это происходит в то время, когда украинские вооруженные силы испытывают затруднения после неудачных наступательных операций в течение нескольких месяцев, и количество погибших среди них исчисляется десятками тысяч. Недостаток боеприпасов давно является серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, как отмечает автор статьи. В то время как российский оборонный сектор значительно увеличил производство боеприпасов для нескольких ключевых видов вооружений.

Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация конфликта в Израиле может отвлечь внимание мирового сообщества от событий на Украине. По информации издания Axios, США планируют направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были изначально предназначены для Вооруженных сил Украины.