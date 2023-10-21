Российская армия уверенно продвигается на Купянском направлении. На это обратил внимание генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху", — сказал Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
Украинский генерал отметил, что на основных направлениях в зоне СВО фиксируются тяжёлые бои.
Кривонос также обратил внимание на мощь российских военных, а также наличие у них необходимых ресурсов, которые позволяют им продолжать боевые действия.
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