dikGAZETE: переговоры с Россией невозможны, пока президентом Украины остаётся Зеленский

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Запад всё менее склонен поддерживать нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, однако последний изо всех сил пытается напомнить о себе и ни за что не сядет за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

Фото: wikimedia.org

Авторы напомнили, что Зеленский является известным демагогом, активно используя это качество для того, чтобы заручиться поддержкой западных партнёров, которые, однако, уже устали от украинского президента и его постоянных просьб.

Кроме того, Зеленский, забыв об осторожности и здравом смысле, периодически делает сомнительные заявления. Так, он выразил опасение, что из-за эскалации в Израиле Запад сосредоточит своё внимание на Израиле, позабыв об Украине.

"Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?" — говорится в материале.

Авторы уверены, что даже если дело дойдёт до российско-украинских переговоров, от Киева в любой момент можно ожидать их срыва.

А о мире можно будет говорить, когда украинцы избавятся от Зеленского, заключили обозреватели.