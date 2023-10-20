Европейские лидеры раскритиковали рукопожатие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина.
Президент Чехии Пётр Павел заявил, что президент России проводит встречи с главами других государств, чтобы подорвать единство демократических стран.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ей было "очень, очень неприятно" наблюдать за встречей Орбана и Путина.
"Как можно пожимать руку преступнику?" — сказала она.
Решение Орбана провести встречи с лидером РФ осудили послы США и Германии.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине.
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