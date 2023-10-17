После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что почувствовал разочарование, услышав ответ российского лидера на вопрос о прекращении огня на Украине.
Лидеры двух стран увиделись 17 октября в Пекине во время форума "Один пояс, один путь".
Премьер-министр Венгрии признался, что для его страны и всей Европы важно способствовать окончанию военных действий в соседних странах, санкций и притоку беженцев.
"Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим", — написал Орбан в соцсети Х.
При этом Орбан добавил, что Венгрия стремится и дальше сотрудничать с Россией в области энергетики и других сферах.
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