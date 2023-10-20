Эксперт Антон Шестаков заявил, что ВСУ не смогут противостоять России из-за ухудшающейся погоды

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Североатлантический альянс (НАТО) может пересмотреть свои расчёты в связи с наступлением зимы в зоне специальной военной операции. Западные СМИ сообщают, что Украине остается мало времени (от шести до восьми недель) для выполнения задач контрнаступления. Погода ухудшается, что делает трудным сопротивление армии Украины российским войскам. Об этом рассказал Антон Шестаков в авторской колонке для Телеканала "360".

Фото: openverse.org

Наступление российской армии на Авдеевку продолжается. Украинское командование перебросило дополнительные войска в этот регион, включая первую отдельную танковую бригаду, 45-ю и 63-ю отдельные стрелковые батальоны. Однако ВС РФ усиливают артиллерийский огонь и авиационные удары.

США предупредили Израиль о том, что их действия могут привести к втягиванию в военный конфликт с Тель-Авивом шиитского ливанского движения "Хезболла". Это может привести к развёртыванию на Ближнем Востоке глобальной войны, отметил Шестаков.