В МИД РФ отреагировали на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции": ничего личного, просто бизнес

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Вашингтон перестал скрывать свои намерения под личиной демократии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, президент США Джо Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", что показало расчёт Штатов в данном конфликте.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Ранее Байден в обращении к нации заявил, что поставки оружия Украине — "разумная инвестиция", дивиденды которой будут пожинать "будущие поколения".

"Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь, оказывается, это просто расчёт, — написала Захарова в своём Telegram-канале. — Как говорится, ничего личного, просто бизнес".

Она подчеркнула, что все войны для США "традиционно" представляли собой инвестиции, так как проходили не на американской территории.

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