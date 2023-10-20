Половина из нового пакета помощи Украине пойдёт на модернизацию и пополнение военного арсенала США, заявили американские СМИ.
Новый пакет военной помощи киевскому режиму предполагает 60 миллиардов долларов.
"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", — пишет Reuters.
Как подчеркнули авторы, кроме запроса денег у конгресса на "нужды" Украины, президент США Джо Байден намерен отправить помощь в 14 млрд долларов Израилю, 10 млрд — на различную гуманитарную помощь, 14 млрд — на защиту границы, и ещё семь млрд — на Индо-Тихоокеанский регион.
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